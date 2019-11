Trovata senza vita Bruna Basso, era scomparsa da mercoledì

Era scomparsa di casa mercoledì pomeriggio, quando tra le 14 e le 15 era uscita senza cappotto, indossando le ciabatte. Bruna Basso, 78enne di Mirano, è stata ritrovata senza vita oggi, in una boscaglia nelle pertinenze della propria abitazione. La donna, con problemi di lucidità e di salute, potrebbe non essersi mai allontanata, rimanendo sempre in prossimità della propria abitazione. Non riuscendo comunque a trovare la strada per rincasare.

Anziana scomparsa trovata morta

La figlia ne aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri e lanciato l'appello a mezzo facebook nei giorni scorsi: «Aiutateci a trovarla, perché non è lucida». Questa mattina il triste epilogo.