Malore fatale mentre si trova in ufficio, soccorsi vani: giovane muore a soli 24 anni

Ha avvertito un malore improvviso mentre si trovava in ufficio, ma i soccorsi sono stati vani. Come riportano i quotidiani locali, è morta a soli 24 anni Elisa Barina, giovane di Dolo: prima si è sentita male, poi i suoi colleghi del Caf di Fossò hanno allertato il 118, ma non c'è stato nulla da fare.

Soccorsi vani

Una volta giunti sul posto, i sanitari del Suem hanno praticato il massaggio cardiaco per cercare di rianimarla, dal momento che la ragazza aveva già perso conoscenza. Quindi la corsa all'ospedale di Dolo e i tentativi disperati di salvarle la vita. Ma ai medici non è restato altro da fare che constatarne la morte. Il decesso della 24enne è avvenuto per arresto cardiaco, ora l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia per capire le cause di un decesso così prematuro, nel cuore della sua giovinezza.

Disperazione tra i familiari

Grande disperazione tra i familiari e gli amici della ragazza, increduli di fronte a questa ingiustizia della vita. "Soffriva solo d'asma, - ha spiegato il padre - ma per il resto era sanissima". Molto nota in paese, così come la sua famiglia, anche il vicesindaco dolese ha voluto inviare un messaggio di cordoglio a nome di tutta la comunità. I funerali di Elisa, che lascia genitori, sorella e fidanzato, si terranno sabato alle 10.50, nella chiesa di San Rocco.