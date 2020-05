Noale piange Sara Trevisan, storica farmacista e insegnante

Noale piange Sara Trevisan, figura storica della città dei Tempesta. Titolare della farmacia Bertoncello in piazzetta del Grano, già insegnante di materie scientifiche alle scuole medie, è deceduta ieri a 84 anni all'ospedale di Dolo. A darne l'annuncio sono le sorelle Giuseppina e Luisa e i nipoti Marco e Camilla. I funerali saranno celebrati martedì 19 maggio alle 15 nella chiesa arcipretale di Noale. Alle esequie sarà consentito l'accesso a 110 persone.

«Nel porgere ai suoi cari, in particolare alla sorella Beppina con cui ha condiviso molti anni della sua vita, - ha commentato il sindaco Patrizia Andreotti - le condoglianze dell’Amministrazione Comunale e mie personali, desidero esprimere un pensiero che spero interpreti il comune sentire di tanti noalesi. Sara è stata una donna retta, che ha vissuto con grande senso del dovere, misurava le parole, non amava la ribalta, concentrata come era sul fare bene le cose che faceva. Quando pensiamo alla nostra città, pensiamo alle torri, alla Rocca, ai grandi personaggi del passato, e a persone come Sara che hanno fatto parte della nostra semplice quotidianità».