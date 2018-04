Collasso fatale sulla spiaggia della Brussa: soccorsi del 118 inutili, muore un 51enne

È stato segnalato a terra sulla spiaggia della Brussa, nel territorio di Caorle, ma purtroppo i soccorsi sono risultati vani. Tragico sabato pomeriggio in territorio caorlotto, dove sono stati in tanti che hanno approfittato della bella giornata per "riscoprire" la riserva naturale in vista dell'arrivo dell'estate. Tra loro anche un 51enne residente a San Stino di Livenza che attorno alle 15.30, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Villanova di Fossalta di Portogruaro, competenti per il territorio, si è all'improvviso accasciato sull'arenile mentre pare stesse camminando.

Probabile infarto

Con ogni probabilità a stroncarlo potrebbe essere stato un malore risultato fatale: sul posto è stato chiesto l'intervento di "Leone 1", l'elicottero del Suem 118 dell'ospedale di Treviso, atterrato molto vicino al luogo delle operazioni. Al medico, però, non è rimasto altro che constatare il decesso della vittima. Gli accertamenti da parte dei militari dell'Arma sono durati piuttosto a lungo per far luce sulla vicenda. Come detto, l'ipotesi più accreditata allo stato è che la morte del 51enne sia stata dovuta a cause naturali.