Tragedia scoperta a Mira: trovato in casa il corpo di un anziano morto da tempo

Il corpo senza vita di un anziano di 83 anni è stato rinvenuto martedì mattina all'interno di un'abitazione nel territorio di Mira, in via Cà Sabbadin, non distante dalla località Giare. Ancora da stabilire le cause, anche se con ogni probabilità si tratta di morte naturale. Stando alle prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto alcuni giorni fa. Sul posto si sono portati i carabinieri, oltre ai vigili del fuoco e al medico che ha constatato il decesso dell'uomo. Ulteriori accertamenti sono in corso.