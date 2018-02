Il saluto di Chioggia a don Italo Fantoni, morto a 90 anni: riconoscenza da tutta la comunità

È morto venerdì a Mestre, nella casa di cura dove si trovava, don Italo Fantoni, per molti anni sacerdote nella comunità di Chioggia.

Era arrivato giovanissimo a Chioggia don Italo Fantoni, come riportano i quotidiani locali. E poco alla volta si era guadagnato la stima e l'attaccamento di tutta la comunità, fondando il coro, gli scout, la banda, tirando su i chierichetti, diventando un punto di riferimento per l'Istituto salesiano. Don Italo era nato a San Martino Buon Albergo, nel Veronese, nel 1927. Era andato a Mestre un anno fa per entare in una casa di cura, la Artemide Zatti, e poter ricevere l'adeguata assistenza. Nessuno lo ha mai dimenticato, il religioso dalle origini veronesi.

I funerali

Don Italo ora tornerà a Chioggia. I funerali saranno celebrati nel Duomo della città alle 15 di martedì, mentre lunedì sera ci sarà la recitazione del rosario nell'oratorio salesiano. Qui ha trascorso i primi dieci anni, dal '55 al '67, andando poi agli Alberoni, a Trieste, Marghera e Porto Viro. Nel 2010 è ritornato, riallacciando con i parrocchiani che già lo avevano conosciuto e guadagnando nuova stima e affetto, sentendosi sempre uno del posto. A Chioggia don Italo trascorreva le vacanze o usciva con gli scout. Rimasto sempre un punto cardine per i salesiani, che lo ricordano, i ragazzi che sono cresciuti a fianco a lui e con cui aveva trascorso varie vicende. Se ne era andato con dispiacere, un anno fa, prima di entrare nella casa di cura, senza mai uscira dal cuore di quanti gli hanno voluto bene.