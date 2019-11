Un uomo trovato morto in casa con ferite da taglio

Un anziano è stato trovato senza vita stamattina, 13 novembre, in un'abitazione di Gruaro. L'uomo presenta varie ferite da taglio sul corpo, ma per ora non è chiaro da cosa e da chi siano state causate. Le ipotesi sono tutte aperte: potrebbe essersi tolto la vita, come potrebbe essere stato vittima di un omicidio. Gli accertamenti sono in corso: sull'episodio stanno indagando i carabinieri e sul posto sono presenti anche il medico legale e il magistrato di turno della procura di Pordenone.