Tragedia alla Giudecca: uomo trovato privo di vita in casa. Soccorsi inutili

Non c'era più nulla da fare per un 47enne veneziano, residente alla Giudecca, trovato senza vita all'interno della sua abitazione nella serata di martedì. A lanciare l'allarme sono stati gli amici, i quali hanno subito chiesto il soccorso del personale del 118. Di fatto, però, l'uomo era già morto da qualche tempo. Sul posto sono intervenute poi anche le volanti della polizia, incaricate di far luce sul decesso.

Il veneziano sarebbe conosciuto nell'ambiente della tossicodipendenza, oltre a essere affetto da cardiopatia. Non è chiaro quali siano le cause della morte: gli investigatori stanno vagliando diverse possibilità, tra cui anche quella dell'overdose.