È morto il radiologo Alberto Dalle Feste, dopo una lunga malattia. Lutto a Mirano, dove lavorava, e a Treviso, dove viveva, per la sua scomparsa all'età di 62 anni. Il medico dal 2000 lavorava nel reparto di Radiologia dell'ospedale di Mirano. Si era diplomato al liceo scientifico Da Vinci, laureandosi in Medicina a Padova e specializzandosi poi in radiodiagnostica a Trieste nel 1993. Lo riporta TrevisoToday

Le esequie

Il dottor Dalle Feste combatteva da tempo contro un male. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente sia nel Miranese che nella Marca. Il medico lascia madre, fratello e sorella. Il funerale mercoledì 20 maggio alle 10.30 alla chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Treviso.