È morto Tomaso Cavanna, creatore di grandi eventi in tutta Italia

Si è spento Tomaso Cavanna, noto produttore di eventi dal cuore musicale, dotato di un’energia straordinaria e contagiosa. Veneziano, 45 anni, imprenditore e creativo, è stato insignito del “best event award” nel 2017.

Rompere gli schemi

Ha iniziato la sua carriera nel mondo della discografia. In seguito ha creato eventi come il primo vertical stage d’Italia e concerti come quello dei Kasabian e dei Subsonica in piazza Duomo a Milano. Sua l’invenzione di format di festival musicali che hanno contraddistinto le estati di migliaia di giovani, come il Market Sound a Milano e Radio City. L’ultima sfida professionale è stata la creazione di brand entertainment per il Jova Beach Party. Lo hanno sempre contraddistinto, come lui stesso ammetteva, la curiosità, l’innovazione e il desiderio di rompere gli schemi e guardare sempre oltre. «La mia famiglia mi ha cresciuto con la musica sempre accesa e mi ha trasmesso questa enorme passione che ho potuto trasformare in parte integrante del mio lavoro - nel racconto di se stesso in un’intervista - realizzando il mio sogno di produrre eventi per spettacolarizzare i brand grazie alla contaminazione di musica, arte e cultura» . Worldwide Shows Corporation si stringe al dolore della madre Laura, della compagna Edy, dello zio Marco e dell’intera famiglia. Mancheranno il suo talento, la sua energia e il suo sorriso.