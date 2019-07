Mose, il termine previsto è il 2021 ma «i soldi sono bloccati al provveditorato»

Il Mose anche oggi argomento di confronto, alla sala conferenze del Consorzio Venezia Nuova all’Arsenale: Scenari futuri per la salvaguardia di Venezia. La necessità di ultimare l'opera e l'opportunità di riportare la competenza in capo agli enti locali, tra i quali la Città metropolitana di Venezia, è stata ribadita dall'assessore alla Mobilità del Comune, Renato Boraso. Data prevista per il completamento dei lavori: fine 2021, secondo il presidente di Kostruttiva spa, Devis Rizzo. Assente il provveditore interregionale alle Opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Roberto Linetti. Le aziende: «Soldi bloccati, così è impossibile lavorare».

Marea eccezionale

«Il sistema modulo sperimentale elettromeccanico (Mose) fa parte comunque - ha spiegato l'assessore - di una pluralità di interventi per garantire una manutenzione diffusa dell’ambito lagunare. A oggi - ha ricordato Boraso - il piano delle barriere mobili è circa al 94% di avanzamento. Lo scorso 29 ottobre, quando si è registrata l’acqua alta eccezionale di 156 centimetri, forse avremmo già potuto utilizzarlo, per evitare che 600 ettari della città antica finissero sotto acqua. È opportuno pensare fin d’ora a costruire la nuova struttura istituzionale, amministrativa e gestionale, che dovrà organizzare l’affidamento e il controllo di lavori e di servizi per la manutenzione dell’opera, ma anche la gestione dell’operatività delle dighe mobili».

Gli altri interventi

«Al sistema Mose - ha aggiunto Boraso - fanno riferimento, oltre al sistema delle dighe mobili, anche altri interventi essenziali per la sopravvivenza della laguna, quali, ad esempio, quelli destinati al ripristino morfologico e alla salvaguardia ambientale richiesti dalla Commissione Europea. In particolare, sono state previste risorse pari a 266 milioni di euro, già assegnate dal Cipe, per la conservazione e riqualificazione ambientale. È fondamentale - ha concluso - che su tali misure sia data massima discontinuità rispetto al passato: la competenza va riportata agli enti locali interessati all'ambito lagunare attraverso l'assegnazione delle risorse direttamente alla Città metropolitana di Venezia. Solo in tal modo questi contributi potranno essere gestiti in modo partecipato, trasparente e aggiornato in base alle mutate necessità. Al convegno il commissario straordinario del Consorzio Venezia Nuova, Giuseppe Fiengo, dell'assessore allo Sviluppo della Regione Veneto Roberto Marcato e il presidente di Kostruttiva spa Devis Rizzo.