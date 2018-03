Lo spirito del maestro rivive a Venezia, gli scatti di Fulvio Roiter alla casa dei Tre Oci

Un'esposizione dedicata ai suoi lavori, a due anni dalla scomparsa, promossa dalla Fondazione di Venezia e da Città di Venezia.

Far rivivere una delle interpretazioni più conosciute e amate della città, quella resa dagli scatti fotografici del maestro Fulvio Roiter, a due anni dalla scomparsa. Un disegno diventato realtà grazia alla Casa dei Tre Oci e al contributo della moglie, Lou Embo. Duecento fotografie, dalle origini e i primi approcci di Roiter alla fotografia, nel pieno del neorealismo, fino ai lavori inediti del fotografo veneziano, che rappresentano la città, la laguna, ma anche i viaggi a New Orleans, Belgio, Portogallo, Andalusia e Brasile.

Non manca il ricordo della moglie Lou, dell'incontro in Belgio con Roiter, che fu la nascita di un rapporto umano e professionale durato quarant’anni. I libri fotografici di città e regioni del mondo, gli scatti su Venezia da cui trasse il libro: Essere Venezia del 1977 e il premio internazionale per l'editoria fotografica Nadar, assegnato nel 1956.