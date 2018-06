"Un'offerta e una firma": bloccato e multato a Venezia il trio delle finte sordomute

Per ora se la sono cavata con 50 euro di contravvenzione per non aver rispettato l'ordinanza a tutela del decoro firmata dal sindaco Luigi Brugnaro, ma la speranza è che qualche vittima possa capire di essere stata raggirata e di conseguenza presenti un esposto per truffa: a quel punto lo scenario cambierebbe radicalmente e si passerebbe a un reato di tipo penale.

Trio nei guai

Sono finite comunque nei guai 3 giovani di nazionalità romena, rispettivamente di 18, 20 e 34 anni, tutte residenti in madrepatria, che da qualche giorno giravano per il centro storico con delle cartelline chiedendo un'offerta e una firma per una petizione a favore delle persone sordomute.

Finte sordomute

Di più: si fingevano sordomute anche loro, fintanto che, nel Comando della polizia locale, non sono state costrette dagli eventi a dimostrare che avevano invece una parlata fluente. Insomma, era tutta una messa in scena. A quel punto è scattata la multa, ma il rischio per il trio, fino a questo momento incensurato, è che la prossima volta potrebbe non finire solo con un illecito amministrativo.