Multe per assegni senza il "non trasferibile": boom di casi, una quarantina a Mestre

I casi balzano fuori un po' ovunque. Dal padre che ha fatto un regalo al figlio strappando uno dei suoi vecchi assegni, al marito che ha pagato il funerale alla moglie. Una quarantina le persone che si sono rivolte all'ufficio legale dell'Adico dopo essersi viste recapitare dell'antiriciclaggio sanzioni di 6mila euro, tutte comminate per una dimenticanza che, secondo l'associazione, non merita davvero una punizione così pesante: aver scordato di porre la dicitura “non trasferibile” nell'assegno.

"Annullare le multe fatte fino al mese scorso"

"Questa sera, salvo variazioni di programma dell'ultima ora, la questione sarà ripreso da Striscia la Notizia, che aveva già parlato dell'argomento qualche settimana fa proprio grazie alla nostra denuncia", riferisce Adico. "Dallo scorso luglio - spiega il presidente Carlo Garofolini - La sanzione si è inasprita in modo assurdo. I 6 mila euro sono una proposta di pagamento per evitare la sanzione che va dai 3 ai 50 mila euro. Il problema è che queste persone erano in possesso di vecchi libretti degli assegni, che non portano la dicitura non trasferibile. In più allo sportello l'assegno è stato tranquillamente incassato: perchè l'Abi solo ora spiega come bisogna comportarsi?". Quindi la richiesta dell'associazione: "Chiediamo che vengano annullate tutte le multe comminate, almeno fino a quando la questione è diventata di dominio pubblico, un mesetto fa".