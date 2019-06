La nave Msc Opera è tornata in laguna

La nave Msc Opera, coinvolta il 2 giugno scorso a Venezia in un incidente a San Basilio, è tornata in laguna. La grande nave, oltre 60 mila tonnellate di stazza lorda, ha raggiunto nuovamente domenica il porto della città lagunare per riprendere i consueti itinerari crocieristici. Lo riporta l'Ansa.

Tre rimorchiatori

Il passaggio di fronte al bacino di San Marco è avvenuto al traino di tre rimorchiatori, in ottemperanza a quanto stabilito dalle recenti disposizioni della Capitaneria di porto, che hanno previsto tre e non più due rimorchiatori per il traino delle stazze più grandi, per motivi di sicurezza. Il passaggio è avvenuto regolarmente, anche se lo scafo, dissequestrato dopo le perizie, mostra visibilmente i segni dell'impatto con l'imbarcazione fluviale più piccola River Countess e con la banchina in pietra d'Istria a San Basilio, avvenuto due settimane fa.