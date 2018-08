No global contro Salvini, lo striscione sul ponte di Rialto: "Non sei benvenuto"

«Salvini not welcome». Questo il contenuto dello striscione appeso con un blitz dai no global sul Ponte di Rialto a Venezia, giovedì mattina, nel giorno della visita del ministro dell'Interno Matteo Salvini in laguna per la firma sul protocollo della Pedemontana. In una Venezia con le calli chiuse per motivi di sicurezza e forze dell'ordine schierate, gli attivisti non hanno mancato di esprimere il proprio dissenso nei confronti del leader leghista: «I ponti della città ribadiscono il rifiuto alle politiche razziste del ministro - spiegano - Hanno fatto una zona rossa in cui rinchiudersi, ma la città risponde che Venezia è antirazzista».

Sul Ponte di Rialto e in Regione

Nonostante la "zona rossa" attorno alla Scuola Grande di San Rocco dove alle 12 Salvini incontrerà il presidente della Regione Veneto Luca Zaia per la firma del protocollo di legalità per la realizzazione della superstrada Pedemontana, gli attivisti hanno fatto sentire la propria presenza anche di fronte a palazzo Balbi, occupando il pontile della sede della Regione: «Per ribadire - sottolineano - "Chiudiamo i pontili al razzismo"».