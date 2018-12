Tentano di rubare il portafogli a una turista indiana: bloccate due nomadi

Due cittadine nomadi, una diciottenne di nazionalità bosniaca e una quindicenne di origine croata, domiciliate in un campo rom di Padova, sono state sorprese nel pomeriggio di Natale a tentare di sottrarre un portafogli dalla borsa di una turista di nazionalità indiana, a San Marco. A dare l'allarme alcuni cittadini, che si sono accorti di quello che stavano facendo e le hanno bloccate, chiamando i carabinieri. I militari dell'Arma, giunti in calle Mercerie, dove è avvenuto il fatto verso le 17, hanno messo le manette ai polsi delle giovani, la più anziana appena 18enne e l'altra di 15 anni. Il sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di Venezia ha disposto l’arresto della diciottenne e la sua presentazione per la direttissima, mentre la quindicenne, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica del tribunale per i minorenni, è stata deferita in stato di libertà con il collocamento in una struttura di prima accoglienza per minori non accompagnati.