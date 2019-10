Al via sperimentazione di una nuova rotatoria a Tessera

Costerà quasi 50 mila euro e «metterà in sicurezza alcune intersezioni stradali interessate da un elevato volume di traffico, anche di mezzi pesanti e bus turistici». A descrivere l'intervento per la realizzazione della nuova rotatoria tra via Triestina, via Orlanda e via Bazzera, a Tessera è l'assessore alla Viabilità Renato Boraso, dopo l'approvazione giovedì a Ca' Farsetti.

I lavori necessari

La rotatoria sarà avviata in forma sperimentale per arrivare a perfezionare, nel futuro, la conformazione dell’incrocio con nuove regole di precedenza da rispettare e nuove manovre oggi non consentite. Per realizzare la rotatoria è necessario prevedere la demolizione degli spartitraffico e dei cordoli in calcestruzzo che delimitano la strada, la realizzazione del pacchetto stradale sulle superfici precedentemente demolite, lo spostamento di parte della segnaletica verticale e dei portabiciclette, e il posizionamento di new jersey e dell’illuminazione provvisoria. «Contiamo di trasformarla a breve in un intervento definitivo».