Arte e solidarietà: tre opere in vendita per il restauro del campanile danneggiato

Prima saranno esposte, poi saranno vendute e il ricavato andrà al restauro del campanile della chiesa di San Giovanni Evangelista, situato nel campiello dell'omonima scuola. Il manufatto il 28 maggio del 2016 venne colpito da un fulmine che lesionò un cornicione in pietra d'Istria con la conseguenza che i vari calcinacci crollarono a terra e si sparsero per tutto il campo. L'iniziativa è dell'artista Maurizio Galiberti che, a scopo benefico, ha deciso di mettere in vendita nelle prossime settimane tre sue opere che già sono state esposte per un paio di mesi all'interno del Padiglione Venezia.

Le opere

Si tratta di opere a mosaico realizzate nel settembre dello scorso anno in occasione dell'evento "Luxus, art & cinema". Sarano visitabili nella sala dell'Oratorio fino a marzo compreso dai visitatori del complesso museale e da coloro che parteciperanno a congressi ed eventi, con la speranza che le offerte superino in maniera sensibile il prezzo base indicato dall'artista.

Performance della Biennale

Le tre opere sono parte di una performance che ha visto come protagonista la madrina del padiglione Venezia della Biennale, l’attrice Miriam Candurro, nelle vesti oniriche di una Cenerentola moderna. Un inno all’importanza della creatività e all’istantaneità del gesto artistico. Nell’arco di due giornate Galimberti ha fotografato l’attrice per poi creare un ritratto-mosaico composto da ottantaquattro Polaroid. La performance si è conclusa all’hotel Ca’ Sagredo dove l'artista ha fotografato un putto posto sullo scalone di accesso al portego del palazzo, realizzandone sempre un ritratto a mosaico. Il terzo soggetto è la fotografia a mosaico della scritta “Venezia” sovrastante la parte centrale esterna del padiglione Venezia presso i Giardini della Biennale.

Zecchi

“Tutto questo è nato perché non volevamo che Luxus e il Padiglione Venezia diventassero una scatola vuota – spiega il curatore, il professor Zecchi – così, in occasione della 74esima Mostra del Cinema, abbiamo pensato di organizzare una performance-evento dal titolo “Luxus, Art & Cinema”, un incontro fra l’arte e la sua “settima” sorella, il cinema”.

Galimberti

“Abbiamo individuato nella Scuola Grande San Giovanni Evangelista il soggetto a cui fare questa donazione, un gesto simbolico ma per noi di grande importanza, in una città che ci rendiamo conto essere un intero monumento da tutelare e preservare – aggiunge il fotografo Galimberti – ci auguriamo che queste tre opere vengano acquistate con lo stesso spirito con cui noi le abbiamo donate, di amore verso la città e di contributo alla conservazione di un immenso patrimonio culturale e artistico”.

Cecchini

“Mantenere in vita la Scuola, anche attraverso continue manifestazioni ed eventi che la rendano aperta e accessibile alla città, è un grande impegno ma anche un grande onore, nonché una responsabilità per le generazioni future – afferma il Guardian Grande, Antonio Cecchini – per noi questi gesti di solidarietà e di aiuto sono di importanza vitale per continuare a conservare e tramandare un simile inestimabile patrimonio. Per cui siamo grati al professor Zecchi, all’artista Galimberti e a tutti coloro che hanno reso possibile questo gesto. La manutenzione della Scuola è un impegno importante per la città, che cerchiamo di assolvere in tanti modi. Uno tra questi sono le visite guidate che organizziamo nel corso di tutto l’anno e che contribuiscono, con il biglietto d’ingresso, alle spese per la conservazione della sede. Con l’occasione, ci appelliamo a chiunque voglia contribuire, in qualsiasi forma e con qualsiasi donazione, al restauro del campanile o di altri capolavori contenuti nella Scuola”.