L'Hybrid Music "allunga": da gennaio 2019 apertura prolungata fino alle 22

Dopo il primo anno di attività, la Hybrid Music di via Torino, il nuovo spazio dedicato ai giovani e alla musica in città, è diventata un punto di riferimento metropolitano, offrendosi come nuovo spazio culturale cittadino e come luogo di aggregazione della creatività giovanile.

Ampliamento orari

Nell’ambito delle azioni di rilancio dei servizi per i giovani messo in atto dalla Giunta e alla luce degli importanti risultati ottenuti da Hybrid Music, l’Amministrazione Comunale ha deciso di ampliare gli orari di apertura di HM. Con il nuovo anno, le sale prova saranno disponibili sette giorni su sette dalle ore 16 alle 22. Modalità e regole di utilizzo restano inalterate.

I motivi

«ll prolungamento e la copertura dell'orario serale – commenta l’Assessore alle Politiche Giovanili Simone Venturini - è stato deciso a fronte del forte apprezzamento e dell’ampia partecipazione registrata da questo nuovo spazio culturale. Uno spazio volutamente informale, poliedrico e capace di rispondere alle esigenze di un mondo giovanile appassionato di musica. Sono state più di 700 le ore di attività nell’ultimo anno, e circa 1300 gli utenti che hanno potuto suonare in HM. Il 2019 ci riserverà ulteriori novità nell’ambito delle proposte e degli spazi culturali dedicati ai giovani».