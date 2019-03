Il Porto mette in mostra le professioni del futuro

Giovedì alle 9.30 in Marittima 500 studenti delle scuole tecniche di II grado si confronteranno con percorsi formativi e opportunità professionali nei settori dei trasporti e della logistica al Porto di Venezia.

Logistics Career Day

Si terrà al fabbricato 103 Marittima, la sesta edizione del Logistics Career Day, la giornata di orientamento dedicata all’approfondimento sulle professioni dei trasporti e della logistica e sui percorsi di formazione attivi in questo ambito. L’evento organizzato da Cfli, ente di formazione dell’Autorità di Sistema Portuale di Venezia in collaborazione con l’Its Marco Polo, ha l’obiettivo di offrire agli studenti e alle loro famiglie un’occasione di incontro con professionisti, formatori, orientatori e giovani che hanno trovato la loro strada nella logistica e di conoscere i molteplici percorsi formativi attivi sul territorio per poter progettare in modo consapevole il proprio futuro formativo e professionale nella logistica.

Progetto Italia Croazia

La giornata sarà condotta attraverso uno stile comunicativo vicino ai giovani, con interviste doppie in stile “Le Iene”, video e momenti in cui verrà coinvolto il pubblico in sala. Saranno presenti e interverranno: il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Pino Musolino, il direttore programmazione e gestione formazione professionale e istruzione ­della Regione Veneto Fabio Menin, il professore Michele Gottardi, presidente di Cfli e Damaso Zanardo, presidente dell’Its Marco Polo. Seguiranno confronti tra giovani “spedizionieri” e “terminalisti”, “marittimi” e “macchinisti di treno” appena entrati nel mondo del lavoro che racconteranno la loro esperienza di formazione e lavoro nella logistica. L’evento di quest’anno avrà un respiro internazionale in quanto inserito all’interno del progetto Italia-Croazia “TRANSPOGOOD” con il coinvolgimento dei partner italiani e stranieri e l’esposizione dei contenuti proposti in materia di innovazione tecnologica.

Risorse umane

«Un’efficiente rete logistica è una risorsa fondamentale per una regione come il Veneto, dove l’export è un pilastro economico irrinunciabile - dice Pino Musolino, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale -. È essenziale disporre di risorse umane adeguatamente formate e in grado di competere sul mercato del lavoro globale, lo testimonia anche l’aumento della domanda di giovani specialisti da parte delle aziende, in primo luogo qui a Porto Marghera. Basti rilevare che oltre il 90% dei diplomati negli Istituti tecnici a indirizzo logistico trovano occupazione quasi immediatamente dopo il conseguimento del titolo».