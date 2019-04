Comunicazione attraverso web, social network, chat? Ci pensa l'osservatorio scientifico

Cosa pensano gli italiani della comunicazione attraverso web, social network, chat? Qual è lo stato della nuova comunicazione nel nostro Paese? Sono solo alcune domande a cui risponderà periodicamente il lavoro dell’osservatorio Nazionale sulla Comunicazione Digitale. Promosso e organizzato da PA Social, associazione nazionale per la nuova comunicazione e Istituto Piepoli, è una struttura di analisi, ricerca, approfondimento e un punto di riferimento per esperti di comunicazione e cittadini, che indagherà sul rapporto tra opinione pubblica e comunicazione digitale.

Strumento importante

Francesca Anzalone, docente accademica, esperta di comunicazione e digitale, PR Manager per numerose realtà del mercato nazionale e internazionale, è stata nominata componente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Comunicazione Digitale in rappresentanza del Veneto. Da oltre 20 anni impegnata nell’evoluzione del web, Francesca Anzalone si è specializzata nella comunicazione identificando nuovi servizi e opportunità per il mondo dell'impresa a tutti i livelli. “L’Osservatorio è uno strumento importante” afferma Francesca Anzalone “per ascoltare e proseguire sulla strada dell’innovazione così da dare risposte efficaci ai cittadini".

Comitato scientifico

Il comitato scientifico è formato da: Alessandro Cederle (Eco della Stampa), Niccolò Stambogli (InfoCamere), Patrizia Minnelli (Anci Comunicare), Alessandro Bellantoni (OCSE), Enrico Celotto (Doxee), Gianni Martino (CAR2GO), Letizia Materassi (Università di Firenze), Gea Ducci (Università di Urbino Carlo Bo), Aurora Fantin (Università di Trieste), Francesca Anzalone (Esperta di comunicazione e digitale), Fabio Malagnino (Consiglio Regionale Piemonte), Francesco Pira (Università di Messina), Alessandro Lovari (Università di Cagliari), Marisandra Lizzi (IPress Live), Lorella Salce (IFO), Marzia Sandroni (Federsanità Anci), Marco Laudonio (Ministero Economia e Finanze), Giovanni Sacchitelli (Comunicazione Italiana), Giuseppe Lanese (USR Molise), Michele Bergonzi (Iulm), Giuseppe Bonura (General Manager), Duilio Rabottini (Regione Abruzzo), Daniele Lombardini (Usl Umbria 2), Pasquale Popolizio (IWA Italy).