Anziano strattonato e derubato all'esterno dell'ufficio postale

Un anziano di 82 anni, mestrino, sarebbe stato vittima di furto con destrezza subito dopo essere uscito da un ufficio postale di Vicenza. L'episodio, avvenuto lunedì mattina, è riportato da VicenzaToday: secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo si era recato nell’agenzia di piazzale Bologna per ritirare del denaro e una volta all’esterno, mentre teneva in mano la somma di 630 euro, è stato avvicinato da un individuo che gliel'ha sottratta, scappando a piedi.

Il pensionato non ha subìto alcuna lesione ed è stato soccorso da alcuni passanti che subito hanno contattato il 112 per denunciare l'accaduto. I militari della sezione operativa sono al lavoro per risalire all’autore del reato.