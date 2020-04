Pesca abusiva: sequestrati 3.500 metri di reti e 50 chili di pesce, due multati

Oltre tremila metri di reti e 50 chili di pescato. E' quanto sequestrato negli ultimi giorni dagli uomini della guardia costiera nei pressi del Lido di Venezia. Sequestro che comprende anche una barca da diporto.

L'operazione risale alle prime ore di sabato. Due unità della capitaneria hanno notato, all’altezza dell’hotel Excelsior, a pochi metri dalla costa, una barca con a bordo due persone, una delle quali già alcuni giorni prima era stata pizzicata a pescare senza autorizzazione. La coppia di pescatori, all'arrivo dei militari, aveva appena terminato le operazioni di salpamento di ben 3.500 metri di reti da posta suddivise in 23 filari.

La guardia costiera ha sequestrato le reti, il cui valore ammonta a circa 7.500 euro, il “rullo salpa-reti” e altro materiale tra cui ancore, gavitelli e segnalamenti. Il bottino, pari a 50 chili di pesce, è stato rigettato in mare. Per i due pescatori sono scattate sanzioni per un totale di 2.200 euro per le violazioni in materia di pesca e per il mancato rispetto delle attuali prescrizioni per il contenimento del rischio epidemiologico.

