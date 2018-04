Carico illegale intercettato in direzione Venezia, tonnellate di pesce sequestrato

Un carico molto pesante di pesce non in regola bloccato e sequestrato dalle forze dell'ordine. L'operazione, condotta dalla sezione polmar della guardia costiera di Venezia in collaborazione con i colleghi di Chioggia e con il Comando Nas di Padova, ha riguardato un trasporto partito un'impresa della provincia di Rovigo che l'aveva importato illegalmente. Il prodotto ittico, per un totale di circa 4,3 tonnellate, era diretto alla provincia di Venezia.

Il blitz è scattato nel primo pomeriggio di lunedì in seguito ai controlli operati nella sede della ditta. Gli uomini della guardia costiera hanno intercettato il carico in un magazzino dell’interland veneziano diverso da quello indicato nei documenti di trasporto. C'erano sia prodotti freschi che congelati: salmoni, tonno, pesci spada e scampi. Alle aziende interessate dal commercio illegale saranno inoltre comminate sanzioni per decine di migliaia di euro.