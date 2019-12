Timori per il passaggio Auchan - Conad: un picchetto davanti al centro commerciale

Si è svolto stamattina un picchetto sindacale unitario dei lavoratori Conad-Auchan davanti al centro commerciale Porte di Mestre, a Zelarino: i dipendenti manifestano perché, dicono, Conad non avrebbe assunto alcun impegno sulla ricollocazione dei lavoratori in seguito all'acquisizione dei punti vendita Auchan. All'iniziativa era presente anche l'assessore alla Coesione sociale del Comune di Venezia, Simone Venturini: «L'amministrazione ha promesso di essere al vostro fianco nella vertenza», ha detto».

Il tema interessa tutto il territorio nazionale. Spiega Venturini: «Abbiamo interessato la Regione Veneto, che, grazie all'assessore Elena Donazzan, si è seduta al tavolo sindacale. E abbiamo scritto al ministro dello Sviluppo economico una lettera con cui chiediamo al governo di non fare finta di niente, perché questo non è solo affare tra privati. L'Esecutivo deve, anche se non siamo di fronte a un'azienda pubblica, interessarsi della situazione. Chiediamo che chiunque subentri garantisca i livelli occupazionali e salariali, ci sembra il minimo. Il ministro batta un colpo e prenda in mano una situazione che per noi è inaccettabile, anche sul piano umano. Pretendiamo - ha concluso - le risposte che vi meritate».