La piscina comunale a Spinea diventa realtà

Partiranno verso la fine del mese di agosto gli incontri per la definizione del progetto della piscina comunale di Spinea. Lo annuncia il sindaco, Martina Vesnaver: «La società Tempo Libero Srl ha firmato: i finanziamenti ci sono e la piscina si fa. Il piano va definito anche nei suoi aspetti architettonici perché l’amministrazione punta a un’area pregiata da un punto di vista sia qualitativo che estetico. La società ha raccolto le garanzie da tutte le banche per la polizza fideiussoria e a questo punto si va avanti».

La struttura e l'ambiente

L'impatto visivo non sarà quello di un prefabbricato, spiega il Comune, come accade normalmente coi supermercati, ma verrà preso in debita considerazione l’aspetto dell’impatto ambientale, con idee che vorrebbero prediligere linee morbide, pietra e verde. Fra le proposte al vaglio, quella innovativa della facciata con pietra trattata per assorbire anidride carbonica e rilasciare ossigeno (la quantità dovrebbe essere pari a quella di un campo da calcio).

Il plastico

«Si realizza finalmente un sogno per la nostra città: avere la piscina comunale – commenta il sindaco –. Un sogno però che vorremmo fosse nella sua realizzazione concreta altrettanto bello. Verranno vagliate diverse ipotesi che comprendano innanzitutto verde in tutta l’area, e progetti innovativi che tutelino e valorizzino l’impatto ambientale. Verrà inoltre realizzato un plastico della piscina, posizionato davanti alla sala giunta in Municipio, dove tutti i cittadini potranno prendere visione di come sarà l’opera quando verrà realizzata».