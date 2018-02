Nasce a Salzano il servizio che promette di consegnare la pizza sempre calda e in orario

Calda e in orario: garantito. Parola degli ideatori del nuovo servizio PizzaGarantita, che vogliono fare di affidabilità e puntualità i loro punti di forza nella consegna a domicilio. Già disponibile nelle pizzerie di Salzano, Olmo di Martellago e Scorzè, dovrebbe arrivare presto anche in altri centri del Veneziano, a partire da Marghera. Il sistema prevede tre semplici regole: che le pizze siano pronte all’orario concordato, calde ed esattamente come sono state ordinate. Senza errori, cambi ingredienti o sviste. In caso contrario vengono consegnate gratuitamente.

"Puntiamo su fiducia e sicurezza"

A pensarci è stata la catena di pizzerie da asporto Parfindolse. "L'obiettivo è tutelare le esigenze dei clienti - spiega il fondatore di PizzaGarantita, Domenico del Ciello - L'idea è fornire un servizio il cui prodotto principale non è sia solo la pizza ma, in aggiunta, anche sicurezza e fiducia". È sufficiente chiamare la pizzeria per effettuare l’ordine, ed entro pochi minuti si riceverà una mail di conferma con indicato l’orario di consegna insieme al dettaglio delle pizze ordinate. Informazioni su www.pizzagarantita.com