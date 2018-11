«Affondato» il ponte di barche che collega Jesolo a Eraclea

In questi giorni di maltempo era stato spostato proprio per ragioni di sicurezza. Forse uno dei galleggianti ha ceduto, oppure i detriti in arrivo dopo le mareggiate potrebbero averlo danneggiato. Non è chiaro, al momento, cosa sia accaduto al ponte di barche di via Massaua, che nelle scorse ore è letteralmente affondato.

Si tratta di una struttura privata che collega Jesolo a Eraclea e che si trova all'altezza del ristorante «Al Traghetto». Era stata posizionata parellela al fiume per evitare pericoli negli ultimi giorni di forte maltempo. Una delle ipotesi è che i galleggianti che lo sostengono possano essersi danneggiati, non si esclude a causa delle migliaia di tonnellate di rifiuti, tra cui legna, che in queste ore hanno invaso le spiagge.