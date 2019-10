Certificati scaduti, sequestrato un pontone galleggiante a Venezia

I certificati di sicurezza e di navigabilità erano scaduti. Navigava pur non essendo stato sottoposto alle verifiche periodiche previste dalle norme. Per questo i carabinieri del nucleo natanti, nell'ambito di una serie di controlli in centro storico, hanno sequestrato un pontone galleggiate.

Il comandante e l'armatore sono stati segnalati alla procura per inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione. L’unità e stata affidata in giudiziale custodia al proprietario a disposizione della magistratura, in attesa delle visite da parte dell’organo tecnico per la risoluzione delle irregolarità riscontrate.