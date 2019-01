Rischia di investire una agente, poi scappa a tutta velocità: non aveva mai preso la patente

Quando la polizia locale gli ha intimato l'alt ha finto di rallentare e accostare, poi ha accelerato la propria corsa in prossimità del posto di blocco, rischiando di investire una agente in servizio. È successo nella tarda mattinata di giovedì a Jesolo, lungo la strada regionale Adriatico. L'uomo, un 56enne di San Donà già gravato da numerosi precedenti penali per spaccio di stupefacenti e porto d'armi, è stato denunciato e sanzionato per migliaia di euro per le violazioni al codice della strada, nonché per resistenza a pubblico ufficiale.

L'inseguimento

Dopo aver sterzato bruscamente, il conducente, alla guida di una Bmw, si è dato alla fuga, effettuando sorpassi al limite per sfuggire alla pattuglia della Municipale che gli si era messa alle calcagna. L'inseguimento è durato qualche chilometro, prima che gli agenti riuscissero a bloccare l'uomo. Durante i controlli di rito, oltre ad accertare il suo "palmares", gli operatori hanno accertato come il 56enne fosse anche sprovvisto della patente di guida, poiché mai conseguita.