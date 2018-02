Carnevale di Venezia, potenziati i servizi Actv in navigazione e su strada: tutti i dettagli

Per agevolare il pubblico e i turisti che si riverseranno a Venezia in occasione del Carnevale, Actv ha predisposto in navigazione non solo un potenziamento dei servizi di trasporto, che consentiranno di raggiungere agevolmente tutte le manifestazioni e i punti di interesse della città, ma anche alcuni servizi aggiuntivi per visitatori ed ospiti della città lungo le tratte di maggiore interesse. Si tratta delle 4 linee dedicate e facilmente identificabili con i nomi delle famose maschere Arlecchino, Pantalone, Colombina e Brighella, del potenziamento della linea che collega il terminal di Fusina con le Zattere, nonché della linea CA Carnevale all’Arsenale.

Le linee di navigazione

Linea A - Arlecchino

Percorso: S. Marco Giardinetti – Tronchetto – Tronchetto Mercato - Piazzale Roma - Ferrovia – S. Marcuola-Casinò – Rialto – S. Tomà – S. Samuele – Accademia – S. Marco Giardinetti. Il servizio verrà effettuato con partenze da Tronchetto dalle 9.02 alle 14.38 ogni 12 minuti nei giorni 3, 4 e dal 10 al 13 febbraio.

Linea P - Pantalone

Percorso: S. Marco Giardinetti – Accademia - S. Samuele – S. Tomà – Rialto – S. Marcuola-Casinò – Ferrovia – Piazzale Roma – Tronchetto Mercato - Tronchetto – S. Marco Giardinetti. Il servizio verrà effettuato con partenze da S. Marco dalle 14.36 alle 19.38 ogni 12 minuti con percorso circolare completo e dalle 19.50 alle 28.38 con capolinea Tronchetto nei giorni 3, 4 e dall’9 al 13 febbraio e ogni 20 minuti dalle ore 14.22 alle 20.22 nei giorni 5, 6, 7 febbraio.

Linea C - Colombina

Percorso: S. Marco / S.Zaccaria - Murano Navagero – Murano Faro – Murano Colonna – S. Marco / S. Zaccaria. Il servizio verrà effettuato dal 3 al 13 febbraio con partenze da S. Marco / S. Zaccaria dalle 10.14 alle 12.14 e dalle 13.14 alle 16.54 ogni 20 minuti.

Linea B - Brighella

Percorso: S. Marco S.Zaccaria 'E' - S. Marco Vallaresso – Ferrovia – Piazzale Roma – Tronchetto Mercato - Tronchetto - S. Marco S.Zaccaria 'E'. Il servizio verrà effettuato nei giorni 3, 4 e dal 10 al 13 febbraio con partenze da S. Zaccaria dalle 15.19 alle 19.19 ogni 20 minuti. Le corse successive delle 19.39 e 19.59 effettueranno capolinea a Tronchetto.

Linea 16: Fusina - Zattere

Il servizio di collegamento del terminal di Fusina con il Centro Storico verrà intensificato e prolungato nei giorni 3, 4 e dall’8 al 13 febbraio con partenze ogni ora da Fusina dalle 8 alle 21 e da Zattere dalle 8.30 alle 21.30.

Linea CA Carnevale all’Arsenale

Percorso: S. Marco / S.Zaccaria D – Torre di Porta Nuova e ritorno. Il servizio verrà effettuato dal 9 al 13 febbraio con partenze S. Marco-S. Zaccaria “D” a partire dalle ore 22.00 sino all'1.30, ogni 30 minuti. Corsa speciale da Rialto Mercato a Torre di Porta Nuova alle 22.15. Dalla mezzanotte, ogni 30 minuti, le corse in partenza da Torre di Porta Nuova effettueranno fermata a S. Elena solo su richiesta e solo per la discesa dei passeggeri. A San Marco-San Zaccaria interscambio con altre linee per Tronchetto e Piazzale Roma. Ultima corsa da Torre di Porta Nuova alle 3.30.

Servizio automobilistico

Per quanto riguarda il servizio automobilistico, nei giorni 3, 4 e dall’8 al 13 febbraio, Actv potenzierà i collegamenti con la terraferma, soprattutto nelle fasce serali e notturne, saranno perciò rinforzati i collegamenti con il centro di Mestre (linee 2 - 4L - 5 - 6 – 7 - 12L - N1 - N2) e, nel settore extraurbano, in direzione Dolo, Mirano e Chioggia-Sottomarina. Saranno, quindi, messi a disposizione numerosi bus per poter effettuare i servizi di sfollamento da Piazzale Roma a seconda delle esigenze e delle presenze previste in città.