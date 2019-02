Primarie nazionali del Pd, 27 seggi per votare sul territorio comunale

Domenica 3 marzo 2019 dalle 8 alle 20 si vota per eleggere il nuovo segretario nazionale del Partito Democratico e i componenti dell’assemblea nazionale. Alle primarie si sfideranno tre candidati: Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti. Per votare è necessario recarsi al seggio del proprio quartiere di residenza, esibire un documento di identità valido e la tessera elettorale e sottoscrivere un documento in cui si dichiara di riconoscersi nella proposta politica del Pd, accettando di essere registrati nell’albo pubblico delle elettrici e degli elettori. Chi non è iscritto al partito è anche tenuto a devolvere un contributo di 2 euro per sostenere l’attività sul territorio.

L'iscrizione



Studenti e lavoratori fuorisede, i minorenni tra i 16 e i 18 anni, i cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno e coloro che intendono votare fuori dal proprio Comune di residenza devono obbligatoriamente registrarsi sul sito del Partito Democratico margot.partitodemocratico.it/prei entro e non oltre le ore 12 del 25 febbraio. Il collegio Veneto 9, che comprende Venezia e Spinea, eleggerà 5 delegati all’assemblea nazionale.

Le liste

La lista ‘Veneto per Martina’ candida Marisa Gruarin (Segretaria del circolo di Carpenedo-Bissuola), Emiliano Biraku (Segretario del circolo di Dorsoduro, San Polo e Santa Croce), Chiara Puppini, Maurizio Battagliarin (delegato a politiche giovanili, sport e tradizioni locali del PD di Venezia) e Liliana Boranga. La lista ‘Prima le persone – Per Nicola Zingaretti’ candida Emanuele Rosteghin (Consigliere comunale a Venezia), Tiziana Gregolin (Segretaria del circolo San Marco), Nicola Da Lio (responsabile organizzazione PD di Venezia), Alessandra Taverna e Dario Rigato. La lista ‘Sempre Avanti – Giachetti - Ascani’ candida Marco Caberlotto (coordinatore regionale della mozione), Silvia Mimmo, Fabrizio Fiori, Maria Teresa Dini e Gabriele Fumai (Consigliere di municipalità a Mestre-Carpenedo). I tre capilista (Gruarin, Rosteghin e Caberlotto) si confronteranno mercoledì 27 febbraio a partire dalle 18 all’Officina del Gusto, in via Paolo Sarpi 18/22 a Mestre, in un incontro coordinato dal segretario comunale Giorgio Dodi.

Il Partito Democratico di Venezia ha organizzato 27 seggi sul territorio comunale:

Burano sala Cinema Pio X

Cannaregio/Di Vittorio circolo PD Di Vittorio - Cannaregio 2715 - fondamenta Ormesini

Cannaregio/S. Sofia circolo PD Mezzalira - Cannaregio 4008 - Santa Sofia

Castello Est gazebo via Garibaldi

Castello Ovest - Celestia Ass. Culturale Olivolo - Castello 3048 - calle dell'Ogio

Dorsoduro/S. Croce/S. Polo circolo PD - Dorsoduro 3132 – campo San Barnaba

Giudecca circolo PD - calle Ferrando 366

Lido atrio Municipalità - via Sandro Gallo 32/A

Lido Ca' Bianca/Pellestrina atrio Scuola Elementare Giovanni XXIII – Ca’ Bianca

Murano circolo PD - fondamenta Manin 25

San Marco circolo PD – Castello 5857 - campo S. Maria Formosa



Asseggiano centro Anziani ARCA - via Jacopone da Todi 6

Campalto circolo PD - via Passo Campalto 10

Carpenedo sala riunioni biblioteca Centro Donna Villa Franchin - viale Garibaldi 155A

Catene centro civico Sala, A, piano terra – via Catene 65

Chirignago centro civico - via Miranese 454

Favaro Veneto/Tessera circolo PD - via Cima Rosetta 19

Gazzera ex scuola Manin - via Rio Cimetto 32

Marghera centro civico Gardenia, sala Vetri - piazzale Municipio 14

Mestre centro circolo PD - via Pescheria Vecchia 2 (angolo Piazza Ferretto)

Parco Bissuola centro civico, sala consiliare- via Gori 8

Piave - p.le Madonna Pellegrina circolo PD - p.le Madonna Pellegrina13

Piave - via Sernaglia centro civico, sala consiliare - via Sernaglia 43

Rione Pertini atrio centro civico - via Gagliardi 26

Terraglio centro civico, sala consiliare - via Terraglio, 43

Viale San Marco centro civico, sala riunioni - viale San Marco 184

Zelarino/Cipressina/Asseggiano centro civico, sala consiliare - via Zuccarelli 6