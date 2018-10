Principio d'incendio alla Fenice: intervento dei pompieri e teatro chiuso

Il timore che potesse ripresentarsi un copione già visto è stato grande. Per fortuna c'è stata solo tanta apprensione per il fumo nero alzatosi nella mattinata di lunedì dal Teatro la Fenice, oltre ad una puzza di plastica bruciata ben percepibile nell'aria. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme, scongiurando subito il peggio. A seguito dell'imprevisto non si sono registrate persone ferite - solo due tecnici della vigilanza trasportati all'ospedale Civile per i controlli del caso dopo avere inalato del fumo - né tantomeno danni alla struttura. Le cause che hanno portato al rogo sono ancora al vaglio dei tecnici.

Soccorsi sul posto

I pompieri sono giunti sul posto con con due autopompe lagunari e 14 operatori attorno alle 9.10. Si è trattato di un intervento piuttosto rapido e circoscritto, all'interno di un locale tecnico, dove sono posti i gruppi di continuità Ups: i vigili del fuoco sono entrati all'interno muniti di autoprotettore e hanno domato le fiamme con gli estintori, evitando danni più gravi. Durante le procedure di soccorso sono state attivate, come di consueto, le procedure di sicurezza. I dipendenti presenti all'interno sono stati evacuati e l'intera area messa in sicurezza. Per facilitare le operazioni, calle Fenice è stata interdetta provvisoriamente al traffico e l'ingresso del teatro "sbarrato" con il nastro d'ordinanza rosso e bianco.

Forze dell'ordine sul posto

Grande dispiegamento di forze dell'ordine, a supporto dell'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti infatti anche carabinieri, polizia di Stato e la Municipale. Il personale del Suem 118 ha trasportato all'ospedale Civile di Venezia due tecnici presenti all'interno per aver inalato del fumo.