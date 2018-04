Piani di riqualificazione della città: pubblico e privato insieme per far rivivere i centri VIDEO

Dieci progetti per rigenerare i quartieri più difficili delle città venete: è l'intento dell'attività avviata in collaborazione tra il Csv della città metropolitana di Venezia e gli altri centri di servizi per il volontariato della regione (Padova, Verona, Vicenza, Rovigo), con l'ausilio dell'università Iuav. Un modo per fare squadra tra soggetti pubblici e privati e utilizzare costruttivamente le risorse a disposizione, soprattutto le persone. Partirà tutto da una call aperta alle associazioni che vogliono impegnarsi per lo sviluppo della propria comunità.

Ci sono circa 130mila euro destinati alla realizzazione delle azioni pilota a Venezia, che secondo gli organizzatori è la provincia più attiva dal punto di vista del lavoro sulla rigenerazione. Qualche esempio? C'è il supergruppo di Renzo Piano che sta ripensando Marghera, mentre in una prima fase sperimentale si è già lavorato con le associazioni impegnate nel progeto di riqualificazione di via Piave (attive con iniziative culturali e di riuso temporaneo dei negozi sfitti): tutte idee che probabilmente confluiranno all'interno di questo nuovo progetto