Protesta al centro Tom: «Fateci lavorare»

La protesta annunciata dai lavoratori dell'ex centro Tom Tommasini è andata in scena a Santa Maria di Sala oggi, venerdì 12 giugno. I dipendenti, 180 circa in cassa integrazione, attendono lo stipendio di febbraio e parte di marzo e spiegano, assieme alle rappresentanze sindacali, che l'ammortizzatore sociale per vivere non è sufficiente. Tom Village, l'altra porzione dell'ex centro Tommasini, dovrebbe riaprire prossimamente, secondo la direzione.