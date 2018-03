Futuro "commerciale" per le barriere antiterrorismo? Una mostra "affitta" i blocchi

All'inizio si era parlato di un concorso tra i cittadini per abbellirle, con tanto di fiori o quant'altro. La prima evoluzione "estetica" delle barriere antiterrorismo a piazzale Roma a Venezia la si è avuta lunedì pomeriggio, quando sui blocchi che hanno lo scopo di bloccare la corsa di eventuali malintenzionati nel terminal automobilistico è comparsa la pubblicità di "Venice Secrets, crime & justice exhibition" nei punti di maggiore transito, vale a dire davanti alla biglietteria Actv e al ponte di Calatrava.

Possibile uso commerciale?

Sarà questo il "destino" delle barriere quasi permanenti posizionate nei punti più sensibili della città in terraferma? Solo col tempo lo si capirà. Fatto sta che i responsabili dell'esibizione, che aprirà i battenti tra pochi giorni, hanno messo mano al portafoglio e hanno affittato lo spazio in 4 barriere, ma se ne aggiungeranno 6 in altri punti del capoluogo.

