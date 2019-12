Mose, pulizia nella barriera di Treporti

«In questa settima - secondo le informazioni ufficiali del sito Mose - , fino a giovedì 19 dicembre, sarà ultimata la pulizia dei recessi di alloggiamento delle paratoie della barriera di Lido Treporti. Durante queste operazioni le paratoie (lunedì sono state trattate dalla 15 alla 19 e da oggi, martedì 17 dicembre, dalla 15 alla 21), saranno tenute sollevate fino a un angolo di 55 gradi. Le paratoie movimentate fino al 9 agosto sono state quelle dalla 1 alla 16.

I sollevamenti

L’intervento è parte del cronoprogramma di pulizie (ordinanze della Capitaneria di Porto) iniziate il 12 febbraio 2019. In tutto l’anno, dunque, le date di sollevamento delle paratoie della barriera di Treporti saranno in totale 25.

Il Comitatone

Lo aveva annunciato il governo, lo attendevano i sindacati dei Trasporti e gli operatori portuali, il Comitatone che doveva riunirsi a palazzo Chigi il 20 dicembre. Venerdì scorso il sottosegretario Andrea Martella, ospite del tavolo sulla Zls al Municipio di Marghera, aveva annunciato che si sarebbe riunito in particolare attorno al tema delle grandi navi. Ma si è appreso lunedì sera che probabilmente sarà rinviato, così come la discussione sul protocollo fanghi, il cui rinnovo era stato annunciato per la fine dell'anno.