Controlli nei luoghi della movida, pusher cercano di spacciare a carabinieri in borghese

Si sono concentrati come di consueto nei luoghi della movida i controlli dei carabinieri di Venezia nel corso delle festività di Pasqua e Pasquetta, servizi mirati a prevenire e combattere il fenomeno dello spaccio tra i giovani. Sono stati soprattutto Campo Santa Margherita e Campo San Pantalon, luogo di ritrovo dei ragazzi, gli osservati speciali dei militari dell'Arma, già da diverse settimane costantemente sotto il focus delle forze dell'ordine.

Droga ai carabinieri

Nello specifico i controlli hanno portato alla denuncia di E.A., marocchino di 36 anni e H.H., tunisino di 27, sorpresi mentre tentavano di spacciare dello stupefacente ai carabinieri in abiti civili, scambiati per ragazzi frequentatori della movida. La perquisizione dei due pusher ha permesso di trovare circa 10 grammi di stupefacente, probabilmente cocaina.

Irregolare sul suolo italiano

Sempre nel corso del weekend, i militati hanno denunciato S.S., algerino di 49 anni, senza fissa dimora e con precedenti, in violazione dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, in quanto irregolare in Italia. Altri quattro giovani sono stati invece segnalati alla Prefettura per consumo di sostanze stupefacenti, dopo essere stati trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana.