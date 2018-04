"Corri in muso al cancro": sarà comunque un successo la raccolta fondi di Stevanato

In 2 giorni hanno già partecipato 32 persone, racimolando 880 euro. L'obiettivo è ancora lontano, ma di questo passo basteranno poche settimane a Fabrizio Stevanato, 43enne, per raggiungerlo. Il maratoneta noalese si è lanciato in una iniziativa via Facebook per andare incontro in maniera concreta a chi in passato l'ha aiutato.

Obiettivo VeniceMarathon

"La mia sfida è di arrivare a tagliare il traguardo della VeniceMarathon 2018 - dichiara in un post Stevanato sulla sua pagina Facebook “Corri in muso al cancro” - Un traguardo personale con il quale si intreccia, grazie all'aiuto di alcuni sponsor, una campagna di raccolta fondi. Dopo le preziose cure che mi hanno permesso di superare la difficile prova della malattia, ora è il momento di ricambiare in modo concreto. Ovvero destinando le risorse che riusciremo a mettere assieme al reparto di Chirurgia del Pancreas dell'Ospedale Policlinico Rossi di Verona (Borgo Roma), consentendogli così di rinnovare i propri pc portatili, indispensabili per il lavoro quotidiano del personale".

"Aiutare chi mi ha aiutato"

Dopo aver vinto la propria battaglia personale circa un anno fa, Stevanato si getta a capofitto in una nuova avventura, facendo da traino ai tanti che in queste ore stanno partecipando alla sua iniziativa: "In molti, in queste settimane di forte attenzione mediatica attorno alla mia vicenda, mi hanno chiesto come poter contribuire. Ed io ho pensato che la funzione che Facebook mette a disposizione sia tra gli strumenti che valga la pena utilizzare - continua Stevanato - Rivolgo fin d'ora un grandissimo ringraziamento a tutte le persone che vorranno aderire".