Raccolta fondi per aiutare le figlie di Paola, morta nell'incendio a Concordia

Una raccolta fondi per aiutare le figlie di Paola Castellet, la donna di 45 anni che ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica durante un incendio nella sua casa di Concordia Sagittaria. Paola si era lanciata tra le fiamme pensando che la figlia più piccola fosse rimasta intrappolata all'interno, ma lei era già riuscita a mettersi in salvo.

E' partita in queste ore la gara di solidarietà per dare una mano alle figlie, di 11 e 21 anni, che vivevano con Paola in una bifamiliare di via Cesare Battisti che comunica con l'appartamento della nonna. L'allarme era scattato nel cuore della notte e a svegliarsi per prima, attirata dai rumori, era stata la ragazzina. Il rogo, secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri e dai vigili del fuoco, sarebbe partito da una presa di corrente alla quale erano attaccati il televisore e le lucette dell'albero di Natale.

La raccolta fondi è stata lanciata dal gruppo «Contrada San Giusto», che ha diffuso i dettagli per effettuare i versamenti anche attraverso i social network.

Chiunque volesse contribuire, potrà effettuare una libera donazione utilizzando questi estremi:

Beneficiario: Lucrezia Miduri.

Causale: Donazione volontaria.

Iban: IT23R0533602020000046995057