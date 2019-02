Palpeggia una ragazza in autobus, denunciato

Come tutte le mattine, ha preso l'autobus per andare a Venezia. Giovedì, a bordo, ha incrociato un uomo che l'ha palpeggiata. Arrivata a piazzale Roma, è scesa velocemente, piangendo, e non ha avuto il coraggio di chiedere aiuto. Solo quando è tornata a casa ha raccontato tutto alla madre che l'ha accompagnata a sporgere denuncia e il giorno successivo, quando ha incontrato di nuovo quell'uomo, ha chiamato la polizia che lo ha bloccato.

Si tratta di un 39enne di nazionalità bengalese, che è stato fermato venerdì mattina intorno alle 7 e un quarto a bordo del mezzo della linea 6 in piazza Sant'Antonio a Marghera. L'uomo, che abita a Mestre, è stato riconosciuto dalla giovane vittima che questa volta lo ha incastrato. Gli agenti della squadra volanti, arrivati sul posto, lo hanno fermato e identificato. Il 39enne è stato accompagnato in questura dove è stato denunciato per violenza sessuale.