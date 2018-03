Coltello contro i titolari dell'agenzia a Vetrego, si fa consegnare i soldi e poi scappa

Davanti alla minaccia del coltello hanno preferito eseguire gli ordini del malvivente, consegnandogli ciò che avevano di valore. Una rapina è stata messa a segno - come riportano i quotidiani locali - nella serata di domenica in via Vetrego, vicino al centro della frazione di Mirano. A un certo punto il bandito, apparentemente solitario, ha fatto ingresso in un'agenzia di promozione turistica e comunicazione che ha sede lì, la Commerciale turismo Italia. Probabilmente il colpo non era premeditato: l'uomo ha visto due persone all'interno, nonostante l'orario di chiusura, e ha deciso di agire. Erano i due titolari, che si trovavano nell'agenzia per operazioni di inventario.

Minacciati con la lama

Non hanno avuto il tempo di reagire. Lo sconosciuto è entrato con il volto solo parzialmente travisato e un coltello in mano, intimando ai presenti di dargli soldi e oggetti di valore. I due, marito e moglie, non hanno potuto fare altro che accontentarlo: lui si è impossessato della borsetta della donna (all'interno c'erano 200 euro in contanti) e di un cellulare, poi ha fatto dietrofront e si è allontanato. Potrebbe essere fuggito a piedi oppure in macchina, magari con un'altra persona che lo attendeva al volante. I titolari del negozio hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri, che hanno inviato una pattuglia sul posto per raccogliere le testimonianze ed avviare le indagini.