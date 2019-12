Un'altra rapina con coltello in una farmacia: preso il ladro

Rapinatore di farmacie nuovamente all'attacco a Mira, questa volta in via Nazionale 103, ma a fermarlo ci hanno pensato i carabinieri. Potrebbe trattarsi della stessa persona che, mercoledì scorso, è entrata nella farmacia Libralesso a Mira Porte, con il viso almeno in parte nascosto da una sciarpa, ha puntato il coltello contro la titolare e si è fatto consegnare l'incasso della giornata, circa 2 mila euro. Un uomo sulla cinquantina.

Stessa dinamica

Sabato pomeriggio un uomo, di circa la stessa età, si è presentato alla farmacia De Goetzen, verso le 17, con il volto coperto e armato di coltello. Lo ha puntato contro la farmacista e si è fatto consegnare l'incasso, circa 3 mila euro, prima di fuggire. Ma i carabinieri lo hanno preso.