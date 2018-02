Lo picchiano e poi gli rubano il portafoglio fuori dal bar: coppia di rapinatori identificata

Ha chiamato le forze dell'ordine spiegando di essere stato aggredito, picchiato e rapinato del portafoglio da due cittadini nordafricani, nel parcheggio antistante il bar Falò di San Donà di Piave. La vittima non è riuscito a dare indicazioni sull'identità degli aggressori ai carabinieri intervenuti a soccorrerlo, ma ha fornito una pista che poi si è rivelata molto utile per chiudere il cerchio attorno alla coppia di malviventi, ora sottoposti a fermo giudiziario in attesa di processo. I fatti risalgono a martedì.

Identificati grazie alle telecamere

L'aggredito, un 37enne extracomunitario, ha spiegato che i malviventi si sono allontanati a bordo di una Audi A3 di color grigio, guidata da una donna. Confrontando le immagini di videosorveglianza interne al bar di via Eraclea 5, gli uomini in divisa sono riusciti ad identificare i due, riconosciuti anche dalla vittima. Si tratta di due pregiudicati di nazionalità marocchina noti alle forze dell'ordine, il 38enne H.A. e il fratello 32enne H.M.

Le ricerche dei fuggitivi

Le ricerche dei due senza fissa dimora, particolare che ha reso più difficili le operazioni di rintracciamento, sono andate avanti per tutta la notte. Primo ad essere stanato è stato il più giovane, trovato a casa della propria fidanzata, la stessa donna alla guida dell'auto con cui i delinquenti si sono dati alla fuga dopo aver aggredito la propria vittima. Il maggiore dei fratelli, pluripregiudicato, avvezzo alle risse in strada e già condannato per il reato di spaccio di stupefacenti, è stato rintracciato invece nella giornata di mercoledì, ospitato da un residente del luogo, che ora dovrà spiegare perché forniva protezione ad un clandestino senza permesso di soggiorno. Entrambi gli aggressori sono stati condotti nella casa circondariale di Venezia, in attesa del giudizio di convalida del fermo.