Minaccia la dipendente con la pistola, poi fugge con il contante

È entrato con il volto travisato, poi ha puntato la pistola contro una dipendente. Rapina nella notte di ieri alla sala slot "Jackpot", al civico 7 di via Po a Pianiga. Sotto minaccia, la donna non ha potuto fare altro che consegnare al bandito i soldi contanti, circa 150 euro.

Rapina e fuga a piedi

A quel punto l'uomo è scappato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della tenenza di Dolo per dare un volto al rapinatore. In quest'ottica, la speranza è che le telecamere di videosorveglianza di zona possano offrire degli indizi per il riconoscimento del malvivente.