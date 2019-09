Sequestrato in auto, picchiato e rapinato. Responsabili in arresto

Due giovani sono stati arrestati con l'accusa di rapina e sequestro di persona in concorso, ma la vicenda è ancora da definire nei dettagli. Stando ad una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato nella notte tra sabato e domenica con un'aggressione nel parcheggio all'esterno di una discoteca di Spresiano (Treviso): due ragazzi di 23 e 20 anni, entrambi originari di Maddaloni, nella provincia di Caserta, si sarebbero avvicinati ad un 45enne del posto e lo avrebbero picchiato e rapinato del cellulare, dei soldi e delle chiavi di casa. Dopodiché lo avrebbero costretto a salire nella sua macchina e insieme avrebbero guidato per ore, senza meta, in lungo e in largo tra le province di Treviso e Venezia.

Sequestro in auto

Il lungo viaggio è terminato a Caposile. Gli aggressori si sono fermati nelle vicinanze di un bar e hanno abbandonato nell'auto il 45enne, il quale, lasciato solo e tumefatto, è riuscito ad attirare l’attenzione di un passante che ha allertato il 112. Sul posto sono intervenute le pattuglie del Nucleo operativo e radiomobile di San Donà e quelle della stazione carabinieri di Meolo, che si sono messi a caccia dei responsabili trovandoli e bloccandoli poco più tardi. I due avevano cercato di allontanarsi a piedi, abbandonando la refurtiva. Sono stati arrestati e portati in carcere.