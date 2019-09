Rigettato per la terza volta il ricorso della ex comandante della polizia locale di San Donà

Il giudice del lavoro di primo grado ha rigettato il ricorso presentato dalla dottoressa Danila Sellan, ex comandante della polizia locale di San Donà di Piave: il ricorso, nella parte in cui Sellan chiedeva il reintegro nel ruolo di comandante, era già stato respinto nelle due sentenze precedenti; inoltre è stata respinta la richiesta di risarcimento danni per mobbing. Ad annunciarlo è l'amministrazione comunale.

Spostata di ruolo

La vicenda si trascina dal 2017, anno in cui Sellan fu sostituita nel ruolo di comandante dal suo vice, Marino Finotto. Sellan rimase comunque al Comune, dove ricopre tuttora un ruolo da dirigente. Il sindaco Andrea Cereser ha commentato brevemente la notizia: «La sentenza pronunciata conferma che il percorso dell’amministrazione è stato corretto, come già sancito dai processi precedenti».