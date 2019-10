Ricercato internazionale si nasconde a Mira: arrestato, sarà estradato

Doveva scontare in carcere una pena residua di un anno e mezzo per una lunga serie di furti che aveva commesso in Albania, sua madrepatria, nel corso del 2015. Un 30enne di Mira, P.K., è stato individuato ed arrestato dai carabinieri della tenenza di Mira poiché colpito da un mandato di arresto internazionale.

Sarà estradato

Dopo l'arresto, i militari dell'Arma hanno verificato tutti i presupposti di legge a tutela delle rispettive sovranità nazionali (italiana e albanese) e hanno dato via libera per la procedura di estradizione in Albania del delinquente. È stata la stessa magistratura balcanica a richiedere all'autorità giudiziaria italiana di poter avere l'uomo nel paese d'origine per scontare la sentenza, inserendo il provvedimento di rintraccio nella banca dati centralizzata.