Ricoveri e decessi da covid-19: i dati di oggi

Negli ospedali veneziani ci sono 3 nuovi decessi da covid-19, uno a Villa Salus e 2 a Jesolo; 285 sono le persone ricoverate, delle quali 50 in terapia intensiva. Sono questi i dati dell'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero alle 8 di questa mattina, 7 aprile. Il dato positivo riguarda i pazienti ricoverati in terapia intensiva in tutto il Veneto, 19 in meno rispetto a ieri sera.

I dati in provincia

Nel dettaglio, ci sono 47 ricoverati all'ospedale dell'Angelo di Mestre, di cui 14 in terapia intensiva; 16 al Ss. Giovanni e Paolo di Venezia (6); 10 a Mirano (8); 101 a Dolo (11); 45 a Villa Salus e 56 a Jesolo (11).

Ricoveri in Veneto

Guardando ai dati regionali, invece, sono 9 in più le persone decedute rispetto all'ultimo bollettino di ieri sera. Il totale dei ricoverati è invece di 1876: sono 1579 i pazienti in area non critica e 297 in terapia intensiva.